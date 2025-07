Riapre oggi al transito veicolare il tratto di via Delle Lastre, compreso tra via Dei Colli e il civico 8. La strada era stata chiusa per consentire i lavori di ripristino del movimento franoso a valle, causato dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

L’intervento è stato completato nei tempi previsti e rispettando l’importo finanziato di 355 mila euro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Entro il prossimo autunno, si procederà con ulteriori lavori sul lato a monte dello stesso tratto di via Delle Lastre, grazie ad un altro progetto già finanziato ed appaltato.

Intanto, sono iniziati anche gli interventi di ripristino del movimento franoso in via Di Sabbiuno, all’altezza del civico 7. In questo caso, gli ultimi lavori non avranno conseguenze sulla circolazione stradale.