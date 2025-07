Successo per la visita al cantiere del progetto “SAN GIROLAMO HUB – UN LUOGO PER TUTTI”, che si è tenuta ieri, giovedì 24 luglio, in via Mulino, nella frazione di San Girolamo. La cittadinanza ha risposto con entusiasmo all’invito a esplorare gli spazi riqualificati dell’ex Circolo, un’iniziativa di recupero urbano che sta giungendo a compimento.

L’evento ha offerto ai partecipanti un’opportunità unica per visionare lo stato di avanzamento dei lavori, accompagnati dal Sindaco Paolo Dallasta e dalla Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, architetto Chiara Lanzoni.

Il progetto “SAN GIROLAMO HUB – UN LUOGO PER TUTTI” rappresenta un’importante opera di rigenerazione urbana, nata dalla condivisione con gli abitanti della frazione fin dal novembre 2021. L’iniziativa ha ottenuto un significativo contributo dal Bando Rigenerazione dell’Emilia-Romagna, grazie alla sua proposta di valorizzazione e recupero dell’edificio e al coinvolgimento attivo dei cittadini residenti e dei portatori di interesse. Questo finanziamento regionale di circa 470.000 € e un cofinanziamento del Comune di Guastalla di circa 183.000 € hanno permesso di trasformare una “buona e coraggiosa idea” in realtà.

La vice sindaca Chiara Lanzoni ha ribadito l’importanza strategica di questa riqualificazione: “Riqualificare gli spazi pubblici di San Girolamo significa ridare una dignità urbana al suo centro e recuperare un immobile con un’importante valenza storica e simbolica nella comunità. Contemporaneamente, si promuove la vita sociale con l’inserimento di nuovi servizi pubblici. La creazione di contenitori polifunzionali è, infatti, un fattore determinante per ricreare un clima di comunità coesa e solidale”. Il Sindaco Dallasta, a nome della Giunta, aveva già espresso come l’Amministrazione comunale creda profondamente in questo progetto, che vede la rigenerazione non solo nel recupero di un edificio ma nel valore sociale e aggregativo della comunità.

L’EX CIRCOLO DI SAN GIROLAMO

Il Circolo ricreativo di San Girolamo si trova nel centro della frazione ed è stato acquisito dall’Amministrazione Comunale nel 1994. Si tratta di un piccolo edificio a pianta quadrata su due piani a cui sono stati annessi, negli anni, alcuni volumi aggiuntivi per ampliare gli spazi interni e offrire ulteriori servizi, come l’ambulatorio e il bar. L’edificio era stato realizzato dopo il 1953 dalla Società Cooperativa di Consumo di Guastalla allo scopo di destinarlo a sede dello Spaccio Cooperativo della frazione di San Girolamo. Successivamente è stato utilizzato come sede di un circolo culturale ricreativo Arci che ha ospitato artisti musicali anche di livello nazionale, a testimonianza della vivacità culturale della zona. All’esterno, un’area pavimentata con battuto di cemento e asfalto ospitava negli ultimi anni alcuni posti auto e uno spazio utilizzato in passato come campo da gioco/parcheggio.

IL PROGETTO “SAN GIROLAMO HUB”

Il progetto riguarda la completa ristrutturazione del fabbricato e della relativa area esterna di pertinenza con l’inserimento di nuove funzioni a servizio della frazione e una riqualificazione in termini ambientali ed energetici con la realizzazione di un cappotto esterno, il rifacimento dei serramenti, il rifacimento completo di tutti gli impianti, elettrico, idrico sanitario e di riscaldamento, con l’installazione di apparecchiature ad alta efficienza quali luci a led, caldaie a condensazione, la collocazione di un impianto per il recupero dell’acqua piovana. È prevista, inoltre, l’installazione in copertura di pannelli fotovoltaici in grado di garantire una produzione di circa 10kw.

Al piano terra verrà mantenuto l’ambulatorio medico/infermieristico con relativa sala d’aspetto e servizio igienico con abbattimento delle barriere architettoniche per le persone con disabilità motoria. Verrà creato uno spazio vendita di generi di prima necessità, che fungerà anche da locale espositivo/vendita/promozione di prodotti locali, con servizi igienici per il pubblico e gli operatori, un magazzino/deposito dei prodotti e uno spazio cucina dove si potranno organizzare degustazioni a tema, laboratori di cucina e altre attività gastronomiche. Proprio la cucina, già installata, ha destato ammirazione fra i visitatori di ieri: si tratta di una ampia cucina professionale tutta in acciaio, a induzione e super accessoriata.

Al primo piano si potrà accedere attraverso una nuova scala esterna e per il superamento delle barriere architettoniche verrà collocato un ascensore. Il piano ospiterà una grande sala civica per gli incontri di frazione e le attività di intrattenimento dedicate soprattutto ai ragazzi e agli anziani. Saranno presenti anche altre due stanze per attività laboratoriali, incontri ristretti, sala prove per attività musicali, doposcuola. Anche qui sono previsti servizi igienici a norma per i disabili.

All’esterno sarà mantenuto lo spazio destinato a parcheggio sul fronte di via Mulino mentre sarà riqualificato il restante spazio di fronte all’ingresso del punto vendita con la realizzazione di una nuova pavimentazione e la creazione di uno accesso dedicato allo scarico dei prodotti.

Lo spazio retrostante subirà una trasformazione radicale per creare un’area verde nella quale collocare alcuni giochi per i bambini, delle alberature e delle sedute per le attività all’aperto.

I lavori proseguono a pieno ritmo e in autunno è prevista l’inaugurazione ufficiale della palazzina.