Nei giorni scorsi, nei locali del Core, è stata consegnata al Grade una donazione da 5.000 euro da parte del Lions club Reggio Emilia host Città del Tricolore. Si tratta dei fondi accantonati dal club attraverso diverse attività e iniziative, da destinare a service e per celebrare il settantesimo anniversario dalla sua fondazione.

“E’ con profonda soddisfazione ed entusiasmo – afferma il Presidente che in chiusura di un’annata importante per il Lions Club Reggio Emilia Host Città del Tricolore, si è voluto assegnare un riconoscimento a Grade Onlus, che opera ormai da anni nell’ambito della sanità reggiana, sostenuta dalla cittadinanza per promuovere migliorie ed acquisti di strumentazioni, peraltro molto costose, che permettano all’ospedale cittadino di rimanere aggiornato e dal passo con le più moderne tecnologie di diagnosi e cura. I Lions sono un’associazione di volontariato che si pone come obiettivo anche quello di ausilio alla comunità in cui si vive. In quest’ottica è scaturita l’idea di effettuare un service per il Grade, in quanto ritenuto assolutamente meritevole ed affidabile, al fine di promuovere l’inserimento di strumenti adeguati, per offrire servizi ai cittadini che ne abbiano necessità”.

Alla consegna era presente lo staff dirigenziale del Lions Club Reggio Emilia Host, ed una nutrita rappresentanza di personale medico del reparto di Ematologia, capeggiato dal dottor Francesco Merli.