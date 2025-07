Lunedì 28 luglio partirà la seconda fase dei lavori per sistemare i basoli della pavimentazione stradale su Strada Maggiore, che si concluderà il 25 agosto. Il tratto di strada che va da piazza di Porta Ravegnana a piazza Aldrovandi sarà chiuso al traffico veicolare.

Completati invece i lavori, avviati il 14 luglio, nel tratto tra piazza Aldrovandi e via Toffano, dove il traffico sarà riaperto, come già annunciato, dal 4 agosto. Fino ad allora, resteranno in essere le modifiche alla mobilità già adottate.

Per i residenti di Strada Maggiore l’accesso è sempre garantito da via Caldarese con uscita da via Castel Tialto, e da piazza San Michele con ingresso da vicolo Broglio e uscita da via de’ Leprosetti e vicolo Fantuzzi.

Per quanto riguarda la direzione viali, l’uscita consigliata è da via San Vitale, via Benedetto XIV, e poi via Zamboni, via Petroni e piazza Aldrovandi, via Guerrazzi per poi imboccare via Santo Stefano, verso via Castiglione, oppure via San Petronio Vecchio, via del Piombo.

Trasporto Pubblico

Le linee 14, 15, 19, 25, 27 e 62 saranno deviate sulle vie Castiglione, Farini, Santo

Stefano, Dante e viale Carducci. Per dettagli consultare il sito www.tper.it

Qui le modifiche complete alla viabilità