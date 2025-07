Buone notizie nell’agenda di mezza estate dei cantieri del tram. In zona stazione dall’1 agosto riapre l’intersezione tra i viali, Indipendenza e il ponte Matteotti, che costituisce storicamente uno degli snodi fondamentali della viabilità cittadina. Fine lavori anche per l’incrocio di via Stalingrado dove, dal 5 agosto e con quasi un mese di anticipo, viene integralmente ripristinata la viabilità in tutte le direzioni.

Rispettivamente in 65 e 50 giorni le operazioni non-stop hanno portato a una generale riqualificazione non solo del manto stradale, come sarà visibile, ma anche dei sottoservizi trasversali interrati, completamente rinnovati lungo il tracciato. Smantellati i cantieri, saranno pienamente visibili le rotaie della tranvia, che negli incroci resteranno a vista per una sede stradale promiscua, in condivisione con gli altri veicoli.

In Aldo Moro è prossimo anche lo smantellamento del restringimento di carreggiata in prossimità di piazza Imbeni, dove entro metà settembre saranno restituite alla viabilità di viale Aldo Moro 2 corsie in direzione centro. Sempre per metà settembre è prevista la riapertura dell’incrocio con via Serena, operazione che segnerà la parziale conclusione dei lavori nel lotto E, segmento della Linea Rossa che collegherà la Bolognina con il parcheggio di Michelino e la zona Fiera.

Avanza anche la Linea Verde

Un nuovo cantiere si insedierà invece in via di Corticella, nel tratto compreso tra via Fiammelli e l’incrocio con via Lipparini, modificando la viabilità. Le operazioni inizieranno dal 4 agosto e interesseranno la parte destra della strada, lasciando libera una sola corsia in direzione periferia. Conseguentemente, i veicoli provenienti da nord che percorrono via di Corticella verso il centro, incontrando il cantiere, attraverso un flesso, dovranno immettersi prima in via Lipparini e poi in via Stendhal per recarsi in città.

Anticipato il senso unico sul ponte della ferrovia di Borgo Panigale

Altra novità riguarda l’ultimo cantiere aperto lungo la via Emilia. Già dal 30 luglio parte in anticipo, rispetto a quanto preannunciato, il senso unico in direzione periferia in corrispondenza del ponte sulla ferrovia, nel tratto di via Emilia Ponente indicativamente compreso tra via Panigale e via del Pontelungo

Se in principio l’area dei lavori doveva occupare solo il marciapiede nord del ponte, lasciando libere due corsie al traffico veicolare, al fine di ottimizzare la lavorazioni sfruttando la fisiologica diminuzione del traffico nel mese di agosto si è optato per anteporre l’intervento sull’altro versante, quello sud del ponte, lasciando solamente una corsia percorribile verso la periferia.

È invece confermata la possibilità di transitare in entrambe le direzioni sulla via Emilia da via del Pontelungo e all’inizio del Pontelungo stesso.