Il teatro naturale del mulino di Gatta ospiterà, come tutte le estati, da nove anni a questa parte, una serie di spettacoli nel fine settimana, organizzati dalla Croce verde di Villa Minozzo e dalla Fondazione Grade (Gruppo amici dell’ematologia di Reggio Emilia) in collaborazione con il Comune di Castelnovo Monti.

Venerdì sera (1 agosto), con inizio alle 21, andrà in scena uno spettacolo in onore di Adriano Celentano, interpretato da Maurizio Schweizer. “Sarà un concerto pieno di effetti speciali – sottolineano gli organizzatori – un’occasione imperdibile per ascoltare le più belle canzoni del ‘molleggiato’, in uno scenario suggestivo, nel fresco dell’Appennino”.

Sabato sera (2 agosto), sempre alle 21, è poi in programma l’esibizione musicale del gruppo folk-rock Lassociazione, nato nel 2009 nella montagna reggiana, “della quale racconta da sempre la ‘civiltà’ – si rileva – grazie anche al lavoro di recupero dei dialetti locali, che gli è fra l’altro valso il riconoscimento di ‘rappresentante’ del patrimonio artistico e culturale del territorio”.

Domenica sera (3 agosto), allo stesso orario, si terrà infine il concerto di Staindubatta, una band che è sorta e che “vive” oltralpe, tra le montagne della vicina Garfagnana, che sarà preceduto, alle 19, dalla presentazione del libro “la MüntanarT, cinquantotto murales per l’Appennino reggiano”, che raccoglie le opere di Mister Dada, al secolo l’artista Daniele Castagnetti di Canossa.

“Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, abbiamo accolto con piacere l’invito di coordinare questa iniziativa – evidenzia Elio Ivo Sassi, portavoce della pubblica assistenza di Villa Minozzo – che coinvolge la comunità di Gatta e di San Bartolomeo, al confine tra il castelnovese e il villaminozzese, un territorio al quale il nostro sodalizio è profondamente legato. Un grazie particolare va pure ai volontari locali, che hanno offerto, come sempre, la loro preziosa disponibilità”.

L’area di pertinenza del mulino di Gatta è stata messa gratuitamente a disposizione, come nelle precedenti edizioni, dal proprietario Mino Gatti, che è anche una delle principali figure di riferimento a livello operativo. Durante le tre serate sarà, tra l’altro, possibile partecipare, dalle 19, alle visite guidate all’interno dell’antico opificio, che risale al 1435, che rimase attivo fino ai primi anni sessanta del secolo scorso e che ospiterà pure la mostra dello stesso Mister Dada.

“Per le tre serate – spiega Gatti – saranno disponibili settecento posti a sedere all’aperto e un ampio parcheggio. Saranno presenti stand espositivi con prodotti alimentari tipici e di artigianato locale e un punto di ristoro dove sarà possibile cenare, sempre dalle 19, con gnocco fritto, formaggi e salumi nostrani”. Per ulteriori informazioni il numero telefonico di riferimento è 349 1206710.

“Il ricavato dell’evento – concludono Elio Ivo Sassi e Mino Gatti – sarà devoluto in beneficenza a favore delle stesse Fondazione Grade e Croce verde di Villa Minozzo. La nostra rassegna rappresenta molto di più che una serie di appuntamenti di spettacolo. Costituisce infatti un momento di condivisione autentica, in cui musica, arte, natura e solidarietà si incontrano in un luogo ricco di storia. Ogni anno crescono il coinvolgimento dei volontari e l’attaccamento del pubblico. È la dimostrazione che iniziative come questa possono essere un motore di coesione, di memoria collettiva, di divertimento, di cultura e di speranza”.