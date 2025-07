Venerdì 25 luglio si è svolto presso la Prefettura di Modena il tentativo di conciliazione rispetto allo stato di agitazione dei dipendenti della Procura della Repubblica di Modena aperto dal sindacato FP Cgil per la mancanza di risposte da parte del Ministero della Giustizia sulla grave carenza di personale.

Nell’incontro, alla presenza del Prefetto, del Procuratore, della direzione amministrativa e delle rappresentanze dei lavoratori c’è stata un’ampia e articolata disamina dell’attuale condizione di estrema criticità delle condizioni di lavoro di tutto il personale della Procura, derivante da una carenza di personale di oltre il 40%, che non vede un’adeguata risposta da parte del Ministero rispetto alle richieste avanzate sia dalla Procura che dalle Organizzazioni sindacali.

Le parti hanno quindi condiviso la necessità di continuare a sollecitare a tutti i livelli le risposte necessarie per dare una risposta strutturale alla copertura delle necessarie unità in organico, anche attraverso l’utilizzo delle graduatorie disponibili presso altri Enti che potrebbero favorire l’arrivo di personale.

Viste le estreme difficoltà di condizioni di lavoro, che si stanno riflettendo anche in un alto rischio di stress lavoro correlato, e la necessità quindi di dare risposte concrete al personale che ogni giorno, per garantire il servizio all’utenza, opera in condizioni inadeguate e sempre più pesanti, le parti hanno condiviso di avviare un percorso di confronto con incontri periodici in cui esaminare le proposte che verranno portate dalle rappresentanze sindacali, attraverso un percorso di ascolto dei colleghi e delle colleghe, che possano dare un sollievo organizzativo in attesa delle dovute e necessarie risposte dal Ministero.

Per questo la FP Cgil, insieme alle Rsu, continuerà la vertenza per la stabilizzazione dei precari e le sollecitazioni per consentire anche alla Procura di Modena l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti, come già avvenuto in altre Procure, con l’obiettivo di rafforzare attraverso un lavoro di qualità un servizio di qualità, in particolar modo in uffici così delicati come quelli della Giustizia.