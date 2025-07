Rendere omaggio alle 85 vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e a tutti i caduti per mano del terrorismo. Questa la finalità della staffetta “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980”, dal Brennero a Bologna in bicicletta, nata e cresciuta nello spirito dello sport e nel ricordo di una data importante per tutto il territorio bolognese, l’Emilia-Romagna e l’Italia.

La manifestazione, anche per l’anniversario numero 45 della strage, farà tappa a Calderara di Reno.

Venerdì 1° agosto, come ormai da tradizione, nella piazza principale di Calderara di Reno, intorno alle 18.15, è previsto l’arrivo dei partecipanti partiti il 28 luglio dal Brennero.

Arriveranno in piazza Marconi, dove come di consueto saranno accolti dall’Amministrazione Comunale e dalla comunità. All’alba di Sabato 2 agosto, è prevista la partenza per Bologna dove si svolgeranno le manifestazioni ufficiali in memoria della strage della stazione.

La tappa di Calderara sarà l’ultima prima della partenza verso la stazione e di piazza Medaglie d’Oro.

Info e programma

Di seguito il dettaglio schematico della staffetta:

lunedì 28 luglio: Brennero – Bolzano

martedì 29 luglio: Bolzano-Trento

mercoledì 30 luglio: Trento-Domegliara

giovedì 31 luglio: Domegliara-Ostiglia

venerdì 1° agosto: Revere-Calderara di Reno

sabato 2 agosto: Calderara di Reno-Bologna

Il significato dell’iniziativa

La staffetta è nata nel 1981. «Dopo la prima edizione partita da Sesto Fiorentino, l’iniziativa, nel corso degli anni, si è evoluta a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale e non solo – scrive l’organizzazione -. La partecipazione di questi anni è la dimostrazione che la società civile sente la necessità non solo di commemorare le vittime del terrorismo, ma di conoscere la verità e soprattutto evitare che gli eventi si ripetano. Oggi, più di allora, è un dovere non dimenticare. Le giovani generazioni, in particolare, devono e hanno il diritto di conoscere le vicende, anche le più critiche, che hanno caratterizzato il nostro Paese. Il proposito, con questa manifestazione sportiva, è quello di rendere omaggio nello specifico alle 85 vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, ma anche a tutte le vittime del terrorismo, che ingiustamente sono morte per mani e menti vili».

La staffetta viene organizzata dal Circolo Naturalistico Novese e ANPI sezione di Novi di Modena e Rovereto sulla Secchia, con il patrocinio del Comune di Novi di Modena, il sostegno del Coordinamento Staffette Podistiche per Bologna per non dimenticare il 2 agosto 1980, l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, l’adesione dell’Istituto Comprensivo “R. Gasparini” di Novi di Modena.



La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza stradali in vigore, cercando di creare meno disagio possibile alla viabilità. Preferenza dunque alle piste ciclabili e alle strade secondarie, ed è questo il motivo per cui tutta la tratta dal Brennero a Bologna verrà percorsa in bicicletta, mantenendo la formula di staffetta, con il passaggio del testimone da territorio a territorio.