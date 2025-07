Il sindaco Massimo Mezzetti, d’intesa con il direttore generale Lorenzo Minganti, ha firmato la disposizione che individua i dirigenti a tempo indeterminato che entreranno in servizio dal prossimo 1° ottobre quando si darà completa attuazione alla riorganizzazione della macchina comunale recentemente deliberata dalla Giunta.

Entro quella data si saranno anche concluse le procedure di selezione per dieci figure dirigenziali a tempo determinato. Si tratta di una massiccia iniezione di dirigenti di settore e di servizio che sono racchiusi in tre cluster: amministrativo, culturale e tecnico. Chi verrà individuato andrà a ricoprire altrettante caselle cruciali dell’amministrazione: servizi finanziari; cultura e promozione della città; iniziative culturali e di promozione turistica ed economica; lavori pubblici; nuove opere e edilizia storica; manutenzione della città; edilizia; rigenerazione urbana e politiche abitative; transizione ecologica; comunicazione, Europa e relazioni internazionali, Pnrr e progetti speciali in seno alla Direzione Generale.

Le selezioni sono state pubblicate oggi, lunedì 18 luglio, sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente / Bandi di concorso / Avvisi per assunzione a tempo determinato” e il termine per presentare domanda è fissato per martedì 12 agosto. Oltre a un’esperienza di cinque anni nella pubblica amministrazione il Comune chiede a chi si candida il possesso della laurea senza che questa abbia un legame preciso con il ruolo per cui si concorre.

Per quanto riguarda i dirigenti a tempo indeterminato la disposizione firmata dal sindaco individua Daniela Migliozzi come vicesegretario generale e Guido Calvarese come nuovo dirigente per l’ambiente, Stefania Storti è la responsabile delle risorse finanziarie, Maria Sergio della pianificazione e gestione del territorio, Elisabetta Pesci delle risorse umane, Luca Salvatore dei servizi demografici, Michele Tropea del patrimonio, Barbara Nerozzi degli strumenti negoziali urbanistici. Roberto Bolondi sarà collocato in aspettativa dato che è in procinto di assumere il ruolo di direttore generale di aMo, l’agenzia per la mobilità.