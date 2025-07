È morto all’età di 75 anni Celso Valli, compositore, arrangiatore e produttore discografico bolognese. Ha collaborato con numerosi big della musica leggera italiana, tra gli altri: Mina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Giorgia, Renato Zero, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Claudio Baglioni…

“Bologna perde uno dei suoi artisti più importanti. Maestro, compositore, arrangiatore straordinario, con discrezione e passione ha scritto la colonna sonora di tante emozioni italiane, accompagnando artisti quali Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini.

Profondamente legato alla nostra città in modo autentico, viscerale. Bologna era parte della sua anima, e lui resterà parte della nostra.

Lo conobbi alcuni anni fa. Mi squilla il telefono: “pronto sono Celso Valli, Matteo? Vorrei mettermi a disposizione del Conservatorio e della città”.

Ricordo con affetto anche il nostro ultimo incontro in occasione della presentazione di “Jazz on Symphony”. Un evento unico che Celso ha curato insieme a Paolo Fresu, portando sul palco del Teatro Comunale artisti come Ornella Vanoni, Malika Ayane e Simona Molinari e ha unito la magia del jazz con quella della musica sinfonica.

Un caloroso abbraccio a tutti i suoi familiari e amici. Grazie Celso per averci dato lezioni di musica e dell’arte di arrangiare”.

“L’Emilia-Romagna perde un artista importante, un vero Maestro della musica leggera italiana che è stato punto di riferimento per tanti grandi musicisti e interpreti”.

Così l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, ricorda Celso Valli, il compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore e produttore discografico scomparso oggi a Bologna a 75 anni. A Bologna era nato nel 1950 e si era laureato in pianoforte nel conservatorio G. B. Martini.

“Celso Valli- aggiunge Allegni- partendo da Bologna, città a cui era molto legato, ha collaborato con tanti artisti che da questo territorio hanno mosso i primi passi e non solo. Con il suo straordinario talento ha seguito Vasco Rossi, Gianni Morandi, Laura Pausini, ma anche Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Mina. Una grande perdita, il suo genio rimarrà nelle tante canzoni che ci hanno accompagnato nella nostra vita e che ancora ci accompagneranno”.