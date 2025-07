L’importante connubio tra la collaborazione dei cittadini e il rapido intervento dei Carabinieri della compagnia di Reggio Emilia, questa notte ha permesso di fermare uno dei due ladri che, dopo aver infranto il vetro della porta d’ingresso, erano penetrati in un bar del capoluogo reggiano per compiere un furto.

La segnalazione è giunta poco prima dell’una, quando un cittadino ha riferito di aver notato due soggetti, presumibilmente nordafricani, forzare la porta d’ingresso del Bar Fiat di via Galvani a Reggio Emilia e introdursi all’interno. I due, minuziosamente descritti dal segnalante, sono stati visti fuggire a bordo di biciclette. La pattuglia dei Carabinieri di Cavriago, prontamente inviata sul posto, è stata successivamente ricontattata dal testimone che riferiva il ritorno di uno dei due soggetti nel bar. L’uomo è stato immediatamente raggiunto dai militari che l’hanno sorpreso nei pressi della cassa. Nonostante la fuga l’uomo veniva raggiunto e bloccavano nella vicina via Kennedy grazie anche all’arrivo di altra pattuglia dell’arma, giunta in ausilio.

Il soggetto, un cittadino tunisino di 48 anni domiciliato a Reggio Emilia, è stato identificato e tratto in arresto per concorso in furto aggravato. Dalle prime verifiche è emerso che, insieme ad altro complice attualmente in fase di identificazione, si era introdotto nel locale mediante la rottura del vetro della porta d’ingresso, riuscendo ad asportare alcune bottiglie e lattine di alcolici per un valore stimato di alcune centinaia di euro. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. Le indagini proseguono per risalire all’identità del complice riuscito per ora a dileguarsi. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.