L’INPS ha recentemente pubblicato l’Osservatorio sulle ore autorizzate di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) nel 1° semestre 2025.

Nei primi 6 mesi del 2025 in Emilia-Romagna sono state autorizzate 33,8 mln di ore di CIG (Cigo – Cigs – Cigd), in aumento del 20,5% rispetto allo stesso periodo del 2024 e del 102% rispetto al 2023.

Si conferma nel 2025 un trend di crescita rispetto ai dati, già estremamente elevati, registrati nel 2024: nei primi 6 mesi dell’anno in Emilia-Romagna sono già state autorizzate più ore di cassa integrazione che nell’intero 2022.

A livello nazionale sono state autorizzate 305,5 mln di ore di CIG, in aumento del 21,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nello specifico, nel 1° semestre 2025 in Emilia-Romagna sono state autorizzate:

20.853.530 ore di Cigo (cassa ordinaria), in aumento rispetto alle 18.670.604 del 2024 (+11,7%);

12.942.386 ore di Cigs (cassa straordinaria), in aumento rispetto alle 9.376.408 del 2024 (+38%).

“Non si ferma – commenta Massimo Bussandri, Segretario Generale CGIL Emilia Romagna – la corsa della cassa integrazione. Il campanello d’allarme per il Governo dovrebbe essere già suonato, ma si continua a fare finta di niente: a livello nazionale negli ultimi negli ultimi 28 mesi abbiamo registrato 27 mesi di calo della produzione industriale. L’ultimo rapporto ISTAT riferisce a maggio di un calo della produzione industriale dello 0,7% rispetto ad aprile. Dati che per alcuni settori manifatturieri sono semplicemente drammatici: fabbricazione dei mezzi di trasporto (-5,6%), farmaceutico (-5,2%), chimico (-4%), tessile e abbigliamento (-3,4%).”

“Il Governo continua a nascondersi nella sua propaganda e non vuole guardare in faccia la realtà: aumenta la cassa integrazione, cala la produzione industriale, aumentano le crisi aziendali. La crisi della manifattura dovrebbe essere al centro dell’agenda politica: servono strumenti concreti per affrontare le crisi e politiche industriali in grado di governare la transizione ecologica e tecnologica. Una crisi che colpisce un modello produttivo precario e frammentato: a pagare conseguenze durissime sono anche le lavoratrici e i lavoratori occupati nelle filiere e lungo le catene di appalti e subappalti. In quei contesti sono particolarmente a rischio diritti e retribuzioni, condizioni di vita e di lavoro, a partire dalla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il Governo si occupa invece di provare ad aumentare la precarietà: dopo aver cercato nelle scorse settimane di rendere più difficile per chi lavora la richiesta di arretrati e differenze retributive, proprio ieri come CGIL abbiamo sventato il tentativo di prorogare fino a 48 mesi la possibilità di utilizzare contratti di somministrazione a tempo determinato.”

“I dati regionali – prosegue l’analisi di Bussandri – sono allo stesso modo preoccupanti. L’ultimo rapporto di Unioncamere Emilia-Romagna mette in evidenza per il primo trimestre 2025 un calo del 3,2% della produzione industriale regionale e la sofferenza in particolare di alcuni settori strategici per la nostra regione (moda, meccanica, automotive, ecc). Anche a livello regionale serve un cambio di passo per affrontare le cause della crisi della manifattura e per governare la giusta transizione, mettendo al centro la qualità del lavoro. Ci aspettiamo dalla Regione una spinta determinata in questa direzione, a partire dalla discussione per la manutenzione del Patto per il Lavoro e per il Clima.

DATI TERRITORIALI (CIGO-CIGS-CIGD) – Periodo gennaio-giugno 2025:

Bologna: 7.781.026 ore, rispetto alle 6.763.486 ore del 2024 (+15%)

Ferrara: 3.221.098 ore, rispetto alle 2.338.422 ore del 2024 (+37,7%)

Forlì-Cesena: 2.295.098 ore, rispetto alle 1.570.224 ore del 2024 (+46,2%%)

Modena: 7.652.108 ore, rispetto alle 5.295.160 ore del 2024 (+44,5%)

Parma: 950.484 ore, rispetto alle 983.343 ore del 2024 (-3,3%)

Piacenza: 801.838 ore, rispetto alle 512.827 ore del 2024 (+56,4%)

Ravenna: 1.741.516 ore, rispetto alle 1.466.315 ore del 2024 (+18,8%)

Reggio Emilia: 6.197.208 ore, rispetto alle 5.382.499 ore del 2024 (15,1%)

Rimini: 3.144.540 ore, rispetto alle 3.734.805 ore del 2024 (-15,5%)

DATI SETTORIALI (CIGO-CIGS-CIGD) – Periodo gennaio-giugno 2025: