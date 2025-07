Sono attualmente in corso gli approfondimenti tecnici per la riapertura completa al transito della SP 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio”, al km 41 in località Rasora, nel Comune di Castiglione dei Pepoli, a 1 km dal confine con la Toscana. L’obiettivo è capire come poter rendere l’intervento di ripristino della carreggiata a valle il meno impattante possibile sulla viabilità, con tempistiche certe, anche considerando il periodo dell’anno migliore per l’esecuzione dei lavori. Nella calendarizzazione del futuro intervento si prenderanno inoltre in considerazione anche le tempistiche dei lavori in corso sulle vie di mobilità alternativa, strade e linea ferroviaria, per rendere comunque sempre possibile spostarsi tra i due territori.

La strada era stata colpita da una frana a ottobre 2024, che aveva fatto crollare un tratto lungo circa 30 metri. A inizio dicembre 2024 erano stati eseguiti in tempo record i lavori di ripristino della carreggiata a monte, realizzando una fondazione palificata composta da 129 pali lunghi 14 metri ciascuno, su cui è stata poggiata la nuova strada. La carreggiata era dunque stata riaperta a senso unico alternato, regolato da semaforo, e attualmente è percorribile per tutti i veicoli, trasporto pubblico e mezzi pesanti compresi. La realizzazione del secondo stralcio di lavori per il ripristino della corsia di valle e la riapertura completa della strada presenta però una complessità maggiore; da qui la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici, attualmente ancora in corso.

“Appena sarà disponibile il progetto esecutivo del secondo stralcio di lavori, con il relativo cronoprogramma, convocheremo un’assemblea pubblica per illustrare l’intervento alla popolazione. La strada è attualmente aperta, percorribile anche per i mezzi pesanti e il trasporto pubblico. Non siamo più in emergenza e questo ci permette di prenderci il tempo necessario per studiare la soluzione più rispondente alle esigenze del territorio: l’obiettivo è quello di minimizzare l’impatto dell’intervento sulla viabilità, programmandolo in un periodo dell’anno che possa dare certezza dei tempi di esecuzione, anche in considerazione dei lavori sulla linea ferroviaria Direttissima e sulla viabilità alternativa”, spiegano Tommaso Tarabusi, sindaco di Castiglione dei Pepoli e Davide Dall’Omo, sindaco di Zola Predosa a supporto del Sindaco metropolitano per le Infrastrutture della viabilità e la manutenzione delle strade.