Per dare informazioni ai cittadini sui cantieri della tranvia attivi o in partenza aprono due nuovi sportelli, dedicati rispettivamente alla Linea Verde e alla Rossa.

Il primo, collocato nel giardino Bentini Corticella, in corrispondenza del civ. 11, è il solo ad essere completamente tematizzato sulla seconda linea tranviaria. Una struttura di 24 metri quadri, allestita per fornire tutte le informazioni su tracciato, fermate, viabilità temporanea e timing dei lavori, aperta come tutti gli altri presidi dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00.

Il secondo, situato in zona piazza dell’Unità, precisamente nello spiazzo alberato di via Ferrarese, quindi sul tracciato della Linea Rossa, è il container precedentemente attivo a Borgo Panigale dove ormai, con la fine dei lavori nel primo tratto di via Marco Emilio Lepido, aveva esaurito la sua funzione.

Nelle prossime settimane, lungo il tracciato della Linea Verde, sarà poi attivo anche l’infopoint mobile, ovvero la cargo bike elettrica, che ogni lunedì, giorno di mercato, stazionerà di fronte al centro commerciale di via Jack London.

Restano inoltre, nelle loro attuali posizioni, gli altri due infopoint della Rossa in via San Donato e in via Riva Reno; quest’ultimo destinato a cambiare a breve posizione con l’approssimarsi della fine dei lavori.