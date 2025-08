Si svolgerà martedì prossimo, 5 agosto, a partire dalle ore 17 presso la sala Civica di San Michele in via Bondi 6, l’incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale relativo alla richiesta d’istallazione di un’antenna radiobase in via Casa Pifferi.

Nei giorni scorsi, infatti, Inwit spa e Fibercop spa hanno presentato un’istanza unica per la realizzazione di un nuovo impianto fisso di telefonia mobile a servizio della rete Tim in via Casa Pifferi a San Michele.

L’Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Sassuolo Andrea Baccarani, assieme ai tecnici dell’Ufficio Ambiente, oltre a responsabili di Arpae e Ausl, martedì illustreranno ai residenti la documentazione depositata e la possibilità di presentare osservazioni da parte di soggetti terzi, portatori di interessi pubblici o privati o portatori di interessi diffusi.

Tutta la documentazione dell’istanza è depositata presso il SUAP e il Comune di Sassuolo – Settore II, in via Caduti sul Lavoro 1 a Sassuolo, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, negli orari di ricevimento (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00) previo appuntamento telefonico (0536/880839).