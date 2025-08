Il prossimo appuntamento estivo della rassegna “Note e Arte nel Romanico” si terrà domenica 3 agosto 2025, alle ore 17, presso l’Oratorio di San Michele Arcangelo di San Michele (Fiumalbo) con il Duo Mefitis.

La voce di Valeria Veltro e le dolci note della chitarra di Gaetano Agoglia saranno i protagonisti del concerto “Contaminazioni sonore”, un romantico elogio alle pagine più sentimentali per questo suggestivo duo.

Un viaggio sonoro alla ricerca di un paesaggio acustico mondiale, dove storia e contaminazione musicale fanno da padrona. La musica diventa così, protagonista di un racconto illustrato attraverso la parola ed i ritmi, a volte lenti ed eleganti, a volte coinvolgenti, suscitando nell’ascoltatore un sentimento di leggerezza che fa riemergere i ricordi più intimi. I suoni ed i protagonisti di ogni brano proposto partono dalla penisola italiana oltrepassando le barriere geografiche, navigando in piena libertà e mescolandosi spontaneamente gli uni agli altri, in tutte le terre che incontrano. A farsi interprete dei brani più rappresentativi di questo panorama è il Duo Mefitis.

Lunedì 4 agosto alle ore 19, invece, presso la Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari di Sestola, si terrà il settimo concerto della rassegna con il Counterpoint Duo, formato dalla flautista Filomena De Pasquale e dal chitarrista Giorgio Albiani.

Il programma della serata, che prende il nome del Duo, sarà caratterizzato da un ricercato viaggio tra alcune delle più significative composizioni cameristiche del secolo scorso, tra cui quelle di Heitor Villa Lobos ed Astor Piazzolla, unite a pagine inedite dedicate appositamente al duo da compositori contemporanei.

La musica del Counterpoint DUO si distingue per la sua fusione raffinata e intelligente tra le radici della tradizione musicale classica e popolare. Attraverso una ricerca continua di nuovi repertori, il duo ha plasmato un suono autentico e originale che li rende veramente unici nel panorama musicale contemporaneo. Il Duo ha avuto l’onore di esibirsi nei più prestigiosi festival internazionali, da quelli europei come quelli in Spagna, Francia e Germania, fino a luoghi iconici come il Dvorak Museum di Praga. In ogni luogo in cui si sono esibiti, il Counterpoint DUO ha lasciato un’impronta indelebile, trasformando ogni concerto in un’esperienza indimenticabile per coloro che hanno avuto il privilegio di ascoltarli.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.