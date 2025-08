Il Questore di Bologna Antonio Sbordone, nel congratularsi con gli uomini della Squadra Mobile per il soddisfacente risultato ottenuto, vuole anche mettere in evidenza il contributo importante, al positivo esito dell’indagine, fornito dal sistema di lettura targhe cosiddetta “targa system”, che ha permesso di cogliere i passaggi tra diversi Comuni dei due arrestati.

Come noto, a partire da agosto 2024, il Questore ha stipulati il protocollo con i Sindaci di quasi tutti i Comuni della provincia.

Il protocollo, si ricorda, consente agli Uffici investigativi della Questura l’accesso diretto ai dati e alle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza e lettura targhe presenti in queste realtà locali. L’utilizzo di queste tecnologie consente di prevenire ancora più efficacemente i fenomeni di criminalità nei Comuni del nostro territorio e al contempo rappresenta un prezioso supporto alla Polizia di Stato nella fase delle indagini finalizzata ad assicurare alla giustizia gli autori dei reati, in un’ottica repressiva, come è avvenuto in questo caso.

La collaborazione e lo scambio informativo rappresentano i punti cardine di un modello di sicurezza partecipata che ha come obiettivo quello di rafforzare l’attività della Polizia di Stato su tutto il vasto territorio della Città Metropolitana di Bologna.