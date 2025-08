La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 45 anni, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente.

Nella giornata di ieri, nell’ambito della mirata attività di intensificazione dei controlli dei parchi cittadini in corso da settimane da parte della Polizia di Stato, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacente, la Squadra Mobile, in esito a un servizio di osservazione e appostamento e sulla scorta di diverse segnalazioni dei cittadini, ha fermato il 45enne, già noto alle Forze dell’Ordine, nei pressi del Parco Giardino Ducale Estense.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire all’interno della sua abitazione oltre 7 grammi di crack, suddivisi in 27 dosi, pronte per la cessazione a terzi, un bilancino di precisione e 800 euro in banconote di vario taglio.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.