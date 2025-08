Nuvolosità variabile al mattino, localmente più compatta e associata a deboli e isolati rovesci; in dissolvimento nel corso della giornata e cielo sereno in serata.

Temperature minime in locale diminuzione, tra 16 e 19 gradi; massime in aumento, comprese tra i 25 gradi sulla costa e i 29 gradi sulle aree di pianura centro-occidentali. Venti deboli, di direzione variabile nella giornata; in serata tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso sotto costa e temporaneamente mosso al largo al mattino.

(Arpae)