I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno intensificato i controlli del territorio al “Centro Meridiana”, recentemente interessata da episodi che hanno scosso la tranquillità dei clienti, soprattutto famiglie con bambini che frequentano l’area commerciale. Nella circostanza, è stata istituita una task force coordinata dai Carabinieri della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, con l’ausilio delle Unità cinofile della Guardia di Finanza e degli Agenti della Polizia Locale.

La sinergia del personale operante ha contribuito a mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica nella zona, tenendo alla larga quei soggetti violenti che frequentano l’area per altri scopi da quelli comuni alla maggior parte delle persone: passeggiate, shopping e consumazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici ubicati all’interno. Alcuni giovani, infatti, raggiungono l’area soltanto per fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti e quando perdono il controllo ingaggiano scontri e risse violente. Dei 53 giovani identificati dal personale operante, è emerso che il 20% hanno precedenti di polizia per reati vari. Infine, due ragazzi, maggiorenni, sono stati segnalati alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti, perché detenevano sostanze del tipo hashish e marijuana. I servizi dei Carabinieri della Compagnia Bologna Borgo Panigale proseguiranno nei prossimi giorni.