Come già comunicato qualche settimana fa, a Guastalla sono stati riconosciuti due hub: l’hub urbano del centro storico e l’hub di prossimità di via Pieve. A seguito di questo importante risultato, il Comune riapre ufficialmente le adesioni ai due hub, uno strumento strategico per accedere ai futuri finanziamenti regionali destinati allo sviluppo e alla riqualificazione del tessuto economico locale.

“La riapertura delle adesioni si rende necessaria anche perché, negli ultimi mesi, nuove attività commerciali si sono insediate sul territorio, e desideriamo offrire a chi non ha potuto approfittare della prima finestra la possibilità di entrare ora a far parte del percorso di valorizzazione degli hub” spiega l’assessore al commercio Gianluca Crema.

“L’adesione – continua Crema – è condizione necessaria per partecipare ai bandi regionali, tra cui quello atteso entro fine anno, che metterà a disposizione 14 milioni di euro complessivi per i 47 Comuni dell’Emilia-Romagna che hanno ottenuto il riconoscimento degli hub del commercio”.

Le risorse saranno destinate a interventi per:

· la riqualificazione delle aree e il miglioramento dell’accessibilità degli hub;

· lo sviluppo innovativo e sostenibile delle imprese presenti o in fase di insediamento;

· il sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile;

· attività di promozione delle attività economiche, in coerenza con le strategie territoriali.

“Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto: oltre 120 adesioni già registrate in una realtà come la nostra – sottolinea l’assessore al commercio – un dato che ci pone in posizione di rilievo anche rispetto a città di dimensioni molto più grandi, come Reggio Emilia, dove questa soglia non è stata superata di molto.”

Chi non aderirà ora non potrà accedere ai contributi previsti dai bandi regionali: l’invito alle attività commerciali è, quindi, quello di iscriversi quanto prima.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare gli uffici comunali (0522 839744) o consultare il sito del Comune: www.comune.guastalla.re.it