I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 35enne tunisino, disoccupato e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito durante un controllo del territorio che i Carabinieri stavano effettuando in via Adelaide Ristori, nel Quartiere San Donato-San Vitale. Alla vista del 35enne che si stava aggirando su un monopattino con fare sospetto, i Carabinieri lo hanno fermato e perquisito. Il soggetto è stato trovato in possesso di 16 involucri di una sostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette. La droga è stata posta sotto sequestro. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri sarà processato con giudizio direttissimo.