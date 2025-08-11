<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

C’è un tocco di Casalgrande nel trionfo della agli di categoria conclusisi ieri, domenica 10 agosto, a Pristina in Kosovo.

Il portiere (classe 2008), il terzino (anche lei 2008) e l’ala (2009), tutte in forza alla selezione Under 17 della G.S.D. Pallamano Spallanzani Casalgrande targata Casalgrande Padana, sono state parte integrante del percorso vittorioso delle azzurre, allenate da Esteban Alonso, conclusosi con – .

“Congratulazioni vivissime, da parte dell’Amministrazione comunale e mia personale, a Viola, Matilde e Camilla per questo eccellente risultato. Tutta Casalgrande è fiera ed orgogliosa di voi e, chiaramente, della la Pallamano Spallanzani. Una società che tiene alti i valori dello sport sia a Casalgrande che in Italia, vero fiore all’occhiello per quanto riguarda l’attenzione ai giovani e allo sviluppo del loro talento in un ambiente perfetto per la loro crescita. Ancora tanti complimenti!” – così Giuseppe Daviddi Sindaco di Casalgrande.