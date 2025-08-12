<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Giovedì scorso 7 agosto, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo italiano, 45enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, la Squadra Mobile di Bologna, partendo dall’analisi del traffico di sostanza stupefacente in provincia, ha proceduto ad effettuare di iniziativa una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo a Castelfranco Emilia (MO) e successivamente a San Cesario sul Panaro (MO), presso un magazzino nella sua disponibilità.

L’attività ha consentito di rinvenire, nel frigorifero dell’’abitazione, un panetto di sostanza in polvere di colore bianco, risultato positivo al narcotest per cocaina, per un peso lordo complessivo di 500 grammi e un altro involucro in plastica termosaldata trasparente contenete altri 10 grammi di cocaina, oltre che una busta contenente 3400 euro in contanti; nella camera da letto veniva poi rinvenuta una ulteriore busta contenente 2900 euro.

Nel magazzino, all’interno di uno zaino occultato dietro dei segnali stradali, gli operatori di Polizia hanno trovato un involucro in plastica termosaldata trasparente “griffata”, con un’etichetta recante il logo di un’auto, contenente altra cocaina per un peso lordo complessivo di 1085 grammi; infine, altri tre involucri in plastica termosaldata trasparente, contenenti 717 grammi di cocaina. Complessivamente si tratta di un sequestro di 2 chili e 300 grammi di sostanza stupefacente.

Sulla scorta di quanto rivenuto, i poliziotti hanno proceduto all’arresto dell’italiano che aveva nella sua disponibilità l’abitazione e il magazzino. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Modena a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

Si rappresenta che si procede in ambito di indagini preliminari con la presunzione di innocenza dell’indagato.