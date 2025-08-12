<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Nella mattinata di oggi, 12 agosto, presso l’Ospedale di Baggiovara, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, mentre erano impegnati in un servizio di pattuglia hanno notato nei pressi dell’ingresso del Pronto Soccorso una paziente in stato di agitazione.

La donna, una 26enne cittadina brasiliana, ricoverata al Pronto Soccorso dal giorno precedente, è stata vista percorrere rapidamente le scale di emergenza dopo aver evidentemente eluso la sorveglianza sanitaria, proferendo frasi caratterizzate da una marcata insofferenza.

I militari, intuendo tempestivamente le sue possibili intenzioni, sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccarla mentre aveva già scavalcato con una gamba il parapetto situato a circa 15 metri di altezza.

Dopo una fase di convincimento verbale, la donna è stata riportata all’interno dell’istituto, illesa ma in forte stato di agitazione e affidata alle cure del personale sanitario per il necessario supporto medico e psicologico.