<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

In seguito al Convegno Aci “Verso la Mobilità del Futuro” svoltosi a Modena lo scorso 11 aprile, è stata consegnata ieri sera, presso l’Ante-Theatrum di Miggiano (Lecce), una targa alla Prof.ssa Immacolata Tempesta, professore ordinario di Sociolinguistica dell’Italiano, in quiescenza, presso l’Università del Salento, che ha ricevuto un premio per la carriera universitaria nel mondo della ricerca e della didattica.

Una splendida serata, organizzata dal Comune di Miggiano con il patrocinio di Aci Modena, Lions Club Modena Estense e Distretto Lions 108 Tb, iniziata con i saluti dell’Avv. Michele Sperti, sindaco di Miggiano, e proseguita con gli interventi di Ing. Antonio Salvatore Tempesta, Amministratore Unico Aciservice Modena; Avv. Pietro Ferrario, Vice presidente Aci Modena e Presidente Commissione Giuridica Aci Modena; Dott. Dario Miglietta, Dottore commercialista e revisore Legale e Consigliere Lions Club Modena Estense; Don Carlo Bellini, in qualità di Vicario per la Pastorale del Vescovo di Carpi e arcivescovo di Modena-Nonantola Erio Castellucci; Dott.ssa Sonia Alvisi, consigliera di parità della Regione Emilia-Romagna.

“Con grande interesse – afferma la Prof.ssa Immacolata Tempesta – ho partecipato, come relatrice, ai lavori del Convegno sulla Mobilità e sulle sue innovazioni, tenuto dall’Aci a Modena lo scorso 11 aprile, destinato anche agli studenti delle Scuole Superiori della Provincia di Modena. Ringrazio gli organizzatori per l’invito e per l’ottima riuscita dell’evento e ringrazio invece l’Aci Modena, il Comune di Miggiano e il Lions Club Modena Estense per il riconoscimento alla carriera e alla didattica, è un onore e un orgoglio aver ricevuto questa targa”.

“La città di Miggiano – dichiara il sindaco Michele Sperti – ha ospitato con gioia e orgoglio gli autorevoli ospiti che hanno parlato e affrontato il tema della mobilità, importante sia per il presente che per il futuro. E’ giusto e necessario che le amministrazioni pubbliche e i privati, ma non solo, possano confrontarsi su un tema interessante per tutta la comunità. Ringrazio Aci Modena per aver organizzato la serata, in particolare l’Ing. Antonio Salvatore Tempesta, personalità di rilievo della nostra terra a cui sono legato da un’amicizia di lungo corso. Fa piacere inoltre aver consegnato un premio importante alla Prof.ssa Immacolata Tempesta, il cui impegno è sempre stato motivo d’orgoglio per la nostra città”.