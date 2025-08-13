<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Cento volontari e tante persone attese per degustare l’antico piatto di origine montanara. Torna anche quest’anno, per la sua dodicesima edizione, la tanto attesa Festa dei Casagai, un evento che dal 2010 anima il cuore dell’Appennino reggiano, trasformando la borgata di Valestra nel suggestivo “Paese dei Casagai”, come recitano i cartelli turistici, e patria del miglior formadio al mondo.

Un appuntamento che affonda le radici nella tradizione contadina e gastronomica locale, celebrando un piatto dalle origini secolari: i casagai, deliziosi tortelli fritti a base di polenta, fagioli, Parmigiano Reggiano e ingredienti segreti tramandati di generazione in generazione. Un piatto ricco, non propriamente dietetico, ma capace di raccontare con ogni morso la storia e l’identità di un territorio.

Il programma

La festa si svolgerà dal 14 al 16 agosto con un ricco calendario di eventi:

Giovedì 14 agosto : apertura degli stand gastronomici alle ore 18.30 e serata di ballo liscio con l’Orchestra Maurizio Leonardi .

: apertura degli stand gastronomici alle ore 18.30 e serata di ballo liscio con l’Orchestra . Venerdì 15 agosto : concerto di pianoforte di Daniele Frigeri nella chiesa parrocchiale (con anche esposizione di strumenti musicali di Frigieri Pianoforti) alle ore 18, e ancora stand gastronomici dalle 18.30 e ballo liscio con l’Orchestra Massimo della Bianca .

: concerto di pianoforte di nella chiesa parrocchiale (con anche esposizione di strumenti musicali di Frigieri Pianoforti) alle ore 18, e ancora stand gastronomici dalle 18.30 e ballo liscio con l’Orchestra . Sabato 16 agosto: la “Festa del Monte”, una festa intera dedicata ai più giovani, con pizza, casagai, musica live con Il Salotto di Den e i Bandarabà, e gran finale con DJ Set in vinile Seven Monkey e la vocalist Jennifer, per una notte anni ’90 in collaborazione con Fuego.

Durante tutte le serate saranno attivi birreria, stand gastronomici, sorprese e divertimenti per tutti.

Il ricavato della festa servirà al una nuova struttura polivalente ricreativa a servizio del paese.