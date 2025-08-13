<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I conigli nani che da tempo vivevano nel cortiletto della scuola media di Guastalla sono stati sterilizzati e buona parte trasferiti in un luogo più idoneo e protetto, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, l’Enpa di Reggio Emilia e l’associazione L’Oasi di Nina.

I conigli, curati dal personale scolastico, avevano visto la loro popolazione aumentare a dismisura, rendendo lo spazio insufficiente, con il pericolo soprattutto per i cuccioli, di predazione da parte dei gatti del quartiere. Per garantire il loro benessere, si è reso necessario un intervento.

“L’operazione di trasferimento di tutti i conigli con indole domestica è avvenuta con successo – ha detto Marzia Maioli, presidente di Enpa Reggio Emilia – I coniglietti sono stati visitati, sterilizzati tutti a carico di Enpa Reggio Emilia, dall’Ambulatorio Revelli di Bagnolo, che ringraziamo per aver capito la situazione (si parla di 12 conigli) ed esserci venuto in contro economicamente”.

L’associazione L’Oasi di Nina, un’organizzazione di volontariato di San Girolamo che accoglie e si prende cura di animali in difficoltà, ha ritirato 5 cuccioli. Gli altri 7 conigli tra cuccioli e adulti sono stati tutti gestiti dalle volontarie Enpa di Guastalla, per le degenze post operatorie alle sterilizzazioni e le volontarie Enpa hanno successivamente trovato per loro una casa idonea.

L’Amministrazione comunale ha espresso la propria soddisfazione per la positiva risoluzione della vicenda, sottolineando l’importanza di gesti di questo tipo.

“Questo caso riflette l’attenzione che, come amministrazione, dedichiamo ai nostri amici animali” ha dichiarato Chiara Lanzoni, Vicesindaco e Assessore all’Ambiente e Paesaggio. “È anche l’occasione per ribadire, specialmente in questo periodo estivo, l’importanza delle adozioni consapevoli. Chi decide di accogliere un animale deve essere consapevole della responsabilità che ne deriva e non deve mai, per nessun motivo, pensare all’abbandono.”