<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Il Sassuolo inaugura la nuova stagione con il piede giusto, superando per 1-0 il Catanzaro al Mapei Stadium e conquistando il pass per il secondo turno di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Como-Südtirol. Una vittoria di misura, firmata dal mancino di Josh Doig, che regala a Fabio Grosso il primo sorriso ufficiale dopo il ritorno in Serie A e il trionfo in Serie B dello scorso anno.

La sfida aveva un sapore particolare: i neroverdi non avevano mai battuto i calabresi nei due precedenti della passata stagione (un pareggio e una sconfitta). Stavolta, però, la storia è cambiata.

Il Sassuolo parte con un atteggiamento propositivo. Berardi, ispirato e già leader tecnico, crea la prima vera occasione al 28’, servendo Laurienté che si fa respingere il tiro da Pigliacelli. Quattro minuti dopo, la combinazione vincente: Berardi alza la testa e disegna un pallone perfetto alle spalle della difesa, Doig s’inserisce e colpisce di mancino al volo per l’1-0. Il Catanzaro prova a reagire con una punizione insidiosa di Di Chiara, ma Turati risponde presente. Si va al riposo con il Sassuolo avanti.

Nel secondo tempo il Sassuolo sfiora più volte il raddoppio: Doig a tu per tu con il portiere manda a lato, Pinamonti e Berardi non riescono a capitalizzare occasioni ghiotte. Il Catanzaro, più aggressivo nel finale, va vicino al pari con Rispoli (palo) e Iemmello, fermato da un intervento in extremis della difesa dopo un’incertezza di Turati. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria degli emiliani.

Non una prova scintillante, ma concreta. Grosso può sorridere per la qualificazione e per un Doig incisivo sulla fascia sinistra, mentre il Catanzaro esce a testa alta, pagando a caro prezzo un paio di disattenzioni. Per il Sassuolo, la Coppa Italia continua; per i giallorossi, l’attenzione ora si sposterà interamente sul campionato di Serie B.

(Claudio Corrado)