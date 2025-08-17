<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Nel tardo pomeriggio di venerdì 15 agosto, intorno alle ore 20:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti all’esterno di un’abitazione di via Maramotti a seguito della segnalazione, effettuata da una residente, la quale riferiva della presenza sotto casa di un vicino che la minacciava con una motosega.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori rintracciavano il soggetto segnalato, poi identificato in un 26enne italiano, pluripregiudicato, che alla vista della Polizia di Stato gettava la motosega al suolo.

Riportato l’uomo alla calma, gli agenti appuravano che si era trattato di un alterco legato a questioni di vicinato e che, il 26enne, in preda all’ira, aveva anche squarciato con la motosega uno pneumatico dell’autovettura della richiedente.

Sulla base di quanto accertato, l’uomo veniva condotto presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di minaccia aggravata e danneggiamento aggravato. La motosega, invece, è stata immediatamente posta sotto sequestro.