Tra la notte ed il primo mattino addensamenti associati a brevi rovesci, anche temporaleschi, più probabili sulle pianure prossime al Po e seguiti da schiarite. Dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo, nelle ore pomeridiane, di nubi cumuliformi lungo il crinale appenninico con isolati rovesci.
Temperature in ulteriore diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Minime tra 21 e 23 gradi, massime tra 28 e 32 gradi. Venti deboli orientali con moderati rinforzi tra la notte ed il primo mattino soprattutto lungo la costa ed in mare aperto. Mare mosso o molto mosso con moto ondoso in attenuazione in serata.
(Arpae)