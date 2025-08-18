<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno, con l’ausilio del personale S.I.O. del 5° Regimento Carabinieri “Emilia Romagna” e dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno arrestato un 63enne serbo, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio che portato all’arresto dell’uomo nasce nell’ambito di un servizio coordinato organizzato dai Carabinieri e finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, svoltosi presso il centro e le vie limitrofe del Comune di Casalecchio di Reno.

In particolare, il 63enne, che si trovava in via Porrettana nei pressi di un esercizio commerciale, alla vista dei Carabinieri che si avvicinavano, nel tentativo di evitare il controllo ha cercato di nascondersi nel bagno dell’esercizio commerciale, ma è stato immediatamente bloccato dai militari. Durante l’identificazione da parte dei Carabinieri, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 54g di cocaina nascosta nel marsupio e già suddivisa in dosi, unitamente ad una somma denaro in contanti di circa 6.300,00 euro.

Sulla scorta di ciò, il 63enne è stato arrestato dai Carabinieri e dopo il processo per rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare, emessa dal Giudice, del divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna. La sostanza stupefacente rinvenuta ed il denaro sono stati sequestrati.