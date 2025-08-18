<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Prosegue la rassegna “Note e Arte nel Romanico” con un suggestivo concerto dedicato alle sonorità della chitarra classica. Mercoledì 20 agosto 2025, alle ore 19, presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino, a Castello di Riolunato, i chitarristi Paolo Devecchi e Salvatore Seminara proporranno il programma “Musiche di ieri e di oggi”, un viaggio sonoro tra le epoche all’insegna di suggestioni ed armonie.

Il programma, partendo da una trascrizione per duo di chitarre della “Sonata K466” di D. Scarlatti, proseguirà poi con un elogio alla musica francese del XXesimo secolo, con celebri composizioni di autori come E. Satie, M. Ravel e C. Debussy. Il programma terminerà quindi con una coinvolgente parentesi dedicata a pagine più recenti trascritte dallo stesso Duo Devecchi-Seminara.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.