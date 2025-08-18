<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 31enne straniero e un 27enne italiano, entrambi noti alle Forze dell’Ordine, accusati di minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere. L’episodio che ha portato all’arresto, è avvenuto in una via del suddetto Comune a seguito di una segnalazione fatta da un privato cittadino, il quale ha riferito, all’utenza N.U.E., di una rissa tra giovani nei pressi di un esercizio commerciale.

Dopo pochi istanti, i Carabinieri si sono recati sul posto, ed hanno constatato che in effetti vi era una rissa in atto. Alla vista dei militari però, i due giovani si sono distanziati dalla rissa ed hanno iniziato ad inveire nei confronti degli operanti colpendo l’autovettura con i colori d’Istituto, a calci e pugni. Inoltre il 27nne impugnava un coltello a serramanico mostrandolo ai militari in segno di minaccia. Dopo poco, i due soggetti, sono entrati all’interno dell’esercizio pubblico ed hanno aggredito uno degli avventori estraneo ai fatti. Nel frattempo, sono intervenute sul posto, anche atre pattuglie riuscendo a bloccare in tutta sicurezza i due giovani.

Alla luce di quanto accaduto, il 31enne e il 27enne sono stati arrestati dai Carabinieri e dopo il processo per rito direttissimo, entrambi sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di firma, emessa dal Giudice.