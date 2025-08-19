<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Intorno alle 7.00 di oggi, i Carabinieri di Bagnolo in Piano sono intervenuti in via Lunga a Correggio, dove si era verificato un incidente stradale. Poco prima, infatti, a causa di un probabile colpo di sonno, un’autovettura Alfa Romeo Giulietta, condotta da un 28enne correggese, aveva impattato contro il marciapiede, ribaltandosi e terminando la corsa in un canale di irrigazione.

Fortunatamente, grazie al fatto che il lunotto posteriore si è infranto, il conducente è riuscito a uscire dal veicolo quasi illeso. È stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri di Bagnolo in Piano. Sul posto, anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza del veicolo.