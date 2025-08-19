<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 5:00 di sabato 23 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 2 Borgo Panigale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, SS9 via Emilia-via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola, rotonda Benedetto Croce e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

Di conseguenza, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde, con provenienza dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, i veicoli diretti verso Casalecchio potranno uscire allo svincolo San Giovanni in Persiceto;

sarà chiusa l’entrata verso Casalecchio/A1 degli svincoli 4 via del Triumvirato e 3 Ramo Verde; inoltre, lo svincolo 4 non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Si ricorda che l’uscita dello svincolo 3 Ramo Verde da San Lazzaro/A14 è chiusa per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale; la riapertura è prevista alle ore 5:00 di venerdì 12 settembre. In alternativa si potrà uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e seguire l’itinerario sopra indicato ed entrare allo svincolo 2 Borgo Panigale.