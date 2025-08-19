<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 34enne italiano, di fatto senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per furto con strappo. L’evento che ha caratterizzato l’arresto è iniziato a seguito della telefonata alla Centrale Operativa di Bologna da parte di una donna quasi sessantenne, la quale ha riferito di essere stata scippata del proprio zaino pochi minuti prima all’interno dell’autobus T>Per linea 20/B, all’altezza di via Andrea Costa direzione centro città.

Appresa la notizia, la pattuglia della Stazione Bologna ha immediatamente raggiunto ed intercettato l’autobus segnalato dalla donna, la quale, in evidente stato di agitazione, ha riferito ai militari che circa una decina di minuti prima, proprio mentre si stava preparando a scendere dall’autobus alla fermata di via Saragozza, un uomo le aveva scippato lo zaino che teneva a tracolla, scappando poi frettolosamente in direzione di via dei Carrettieri. Ha raccontato altresì di averlo immediatamente rincorso e che durante la corsa era caduta per terra provocandosi alcune escoriazioni alle ginocchia.

Cristallizzata la situazione, i Carabinieri hanno individuato e bloccato l’uomo, il quale, dopo le procedure di rito e di fotosegnalamento, è stato arrestato e tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima, come da disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna.