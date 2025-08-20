<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Gli Agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Bologna, intorno alle 14 del giorno di ferragosto, sono intervenuti nei pressi del piazzale del casello autostradale di Borgo Panigale, al fine di prestare soccorso ad una femmina di pastore tedesco.

Nello specifico, durante l’attività di controllo, vigilanza stradale e soccorso svolta, lungo le Autostrade A1, A14 e tangenziali, la pattuglia è giunta al casello di Borgo Panigale a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il Centro Operativo, dove il richiedente ha riferito di aver visto un pastore tedesco che vagava smarrito.

Gli Operatori sono riusciti ad avvicinare e tranquillizzare “Luna”, e a condurla temporaneamente all’interno dei locali di Autostrade, inoltre, hanno contattato telefonicamente il padrone grazie al recapito telefonico presente sulla sua medaglietta.

Il proprietario ha riferito agli Agenti che “Luna”, coi suoi 12 anni di vita, è affetta da sordità, problema che ne complicava le sue ricerche dopo che si era allontanata da casa nei giorni precedenti.

Gli Agenti hanno accompagnato “Luna” presso gli Uffici della Sottosezione dove il padrone commosso ha potuto riabbracciarla.

L’intervento ha evitato pericoli per l’animale e per gli utenti in transito sull’autostrada.