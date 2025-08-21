<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Lunedì 25 agosto iniziano i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di via Viazza I Tronco a Ubersetto. Dureranno circa cinque giorni, tempo permettendo.

Nella giornata del 25 agosto sarà chiuso al transito il tratto di via Viazza I tronco tra la rotatoria di via Canaletto e la rotatoria di via Giardini. I mezzi pesanti provenienti dalla Giardini e diretti in via Viazza dovranno utilizzare un percorso alternativo, in via Montegrappa o in via Cirillo Mussini, proseguendo poi su via Canaletto.

Dal 26 agosto le lavorazioni comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico nel tratto compreso tra la rotatoria di via Canaletto e via Cava.

Prosegue così l’impegno del Comune di Fiorano Modenese per il miglioramento della qualità della rete viaria e della sicurezza stradale, che prevede, per l’anno 2025, un investimento complessivo di 800.000 euro, finanziato con risorse di bilancio.

L’intervento in via Viazza si inserisce in una programmazione pluriennale che ha già visto importanti investimenti in lavori già conclusi per la sistemazione del manto stradale di via Giardini, via Ghiarola vecchia e via Monterosa, quest’ultimo effettuato grazie ad economie di spesa sugli interventi precedenti.

La prossima settimana sono previste altre modifiche alla viabilità.

In via Statale Est dalle ore 7 del 25 agosto alle ore 20 del 5 settembre è prevista la sostituzione di tombini stradali, pertanto verrà istituito un restringimento stradale, con istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o da semafori mobili, in via Statale Est nel tratto tra la rotatoria con via Santa Caterina e via Deledda.

Lunedì 25 agosto, in via del Canaletto al civico 130, per un nuovo allacciamento dell’acqua da parte di Hera spa, verrà istituito un restringimento di carreggiata dalle 8 alle 18. Martedì 26 agosto lo stessa modifica riguarderà via Fratelli Rosselli civico 5.

Fino al 24 agosto sono inoltre previste modifiche della viabilità (brevi restringimenti di carreggiata e divieto di sosta) in via del Canaletto 141 e via Montebianco 29 per lavori sulle linee elettriche.

Dalla prossima settimana e fino a fine ottobre, infine, verranno avviati in diverse strade cittadini i lavori di ripristino definitivo degli scavi effettuati da Openfiber, tra il 2024 e 2025, per il posizionamento della fibra ottica. Le eventuali modifiche alla viabilità relative agli interventi verranno comunicate per tempo dalla ditta incaricata.