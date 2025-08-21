<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il Capo di gabinetto del Sindaco e delegato alle Politiche del Lavoro Stefano Mazzetti esprime a nome della Città metropolitana di Bologna la vicinanza ai familiari della vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto nella notte a Marmorta, frazione di Molinella, in cui ha perso la vita un giovane di 28 anni impegnato nel turno notturno nell’azienda in cui lavorava.

“In attesa che le autorità giudiziarie chiariscano la dinamica dell’evento – dichiara Mazzetti – esprimo prima di tutto profondo dolore e vicinanza ai familiari della giovane vittima. Questo ennesimo episodio conferma che ancora oggi la sicurezza sul lavoro non è garantita, si tratta di una vera emergenza che dovrebbe essere al centro del dibattito nazionale. Non è accettabile che nel 2025 una persona si rechi al lavoro senza la certezza di tornare dai propri cari”.