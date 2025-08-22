<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso una comunità alloggio situata nella zona della Pedemontana Reggiana.

Gli accertamenti hanno evidenziato diverse criticità: mancata attuazione delle procedure previste dal manuale HACCP, con il rinvenimento in cucina di 15 kg di prodotti carnei, del valore commerciale di circa 150 euro, privi dell’indicazione della data di congelamento, che sono stati pertanto smaltiti in autocontrollo; non corretta compilazione della documentazione sanitaria prevista (Piano Assistenziale Integrato) relativamente agli obiettivi da raggiungere, agli interventi da attivare e alle modalità di esecuzione; assenza del registro delle persone alloggiate, contenente ingressi, dimissioni e notizie salienti degli ospiti. Al legale rappresentante della struttura è stata contestata una violazione amministrativa per la quale sarà comminata una sanzione pecuniaria complessiva di 2.000 euro.

Le verifiche rientrano nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, che prevede un’intensificazione dei controlli a livello nazionale per garantire agli anziani ospiti adeguata assistenza, corrette condizioni igienico-sanitarie e pieno rispetto delle normative vigenti. L’attività ispettiva proseguirà anche nelle prossime settimane, in considerazione della ridotta presenza di personale tipica del periodo estivo e dell’aumento della richiesta di assistenza, al fine di assicurare continuità e qualità del servizio.