La grande musica torna a Guastalla con un altro imperdibile appuntamento. Domenica 24 agosto 2025, alle ore 21:00, Piazza Mazzini si animerà con le note di “Futura: Omaggio a Lucio Dalla”, un tributo a uno dei più grandi e influenti cantautori italiani.

A dare voce ai successi intramontabili del genio bolognese sarà Silvia Olari, cantautrice parmigiana con una notevole esperienza musicale. Nata nel 1988, Silvia si è fatta conoscere al grande pubblico con la sua partecipazione al talent show “Amici di Maria De Filippi” nel 2008. Da allora, ha consolidato la sua carriera, lavorando con importanti artisti e partecipando a tour di rilievo come corista per Mario Biondi e Gianni Morandi. La sua voce, unita a una band d’eccezione, promette di regalare un’interpretazione sentita e vibrante del repertorio di Dalla.

Il concerto, a ingresso gratuito, ripercorrerà la vasta carriera di Lucio Dalla, offrendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso brani che hanno segnato la storia della musica italiana, da “Caruso” a “L’anno che verrà”, da “Piazza Grande” a “Futura”. Un’occasione per celebrare un artista che con le sue parole e le sue melodie ha saputo raccontare l’anima del nostro Paese.

L’evento fa parte della rassegna “Musica e non solo” organizzata dal Comune di Guastalla nell’ambito di “Estate Estesa”, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Info: Ufficio Cultura tel. 0522 839756/761 – email: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it.