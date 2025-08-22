<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Scandiano inaugura un nuovo appuntamento nel calendario degli eventi estivi: Skandiano 2025, in programma domenica 24 agosto al Parco della Resistenza, a partire dalle ore 16.

Per la prima volta la città ospita una manifestazione interamente dedicata alla cultura musicale ska e allo stile retrò, con un format che unisce concerti, mercatini, raduni motoristici e momenti di socialità. Un debutto che nasce con l’ambizione di diventare un riferimento per gli appassionati e per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza originale in piena estate.

Il cuore della rassegna sarà il grande palco che accoglierà un programma musicale di respiro internazionale. Dopo i DJ set di Wayner Remondini, Alessandro Gandino, Giampaolo Martelli e Antonella Tambakiotis, il pubblico potrà assistere al concerto live di Roddy Radiation, storico chitarrista dei leggendari The Specials, accompagnato dai Poisonivies and The Steady. Con gli Specials, Radiation ha calcato i più importanti palchi internazionali contribuendo a rendere celebri brani simbolo come Ghost Town e A Message to You Rudy, vere e proprie pietre miliari della tradizione ska britannica.

Accanto alla musica, Skandiano offrirà un ricco ventaglio di proposte: il mercatino del disco e del vintage, con espositori dedicati al vinile e all’abbigliamento retrò; l’area food & drink, per rendere la giornata un’occasione di incontro e convivialità; e il raduno di scooter e auto d’epoca, organizzato in collaborazione con “Motori Ruggenti”, che porterà in mostra modelli unici della tradizione motoristica.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito: un’opportunità per tutti, dai giovani agli appassionati di musica e di motori, fino alle famiglie, di partecipare a una festa collettiva che vuole inaugurare una nuova stagione di eventi culturali a Scandiano.