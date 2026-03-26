Si è svolto ieri sera, presso la sede scout di Scandiano (Piazzale del Bersagliere 1), il secondo appuntamento del ciclo di incontri “One Peace – Cosa significa parlare di pace oggi?”, promosso dal Cartello delle Idee.
Dopo il primo incontro del 9 marzo alla Sala Bruno Casini (Made), dedicato al tema “Proteggere la pace”, il percorso è proseguito con la serata “Ricostruire”, che ha registrato una buona partecipazione e un confronto vivace tra i presenti.
L’incontro si è articolato in tre tavoli di lavoro, dedicati rispettivamente alla ricostruzione dei valori, delle città e delle comunità. Un’impostazione che ha favorito il dialogo e la partecipazione attiva, permettendo di mettere a confronto esperienze, punti di vista e riflessioni su cosa significhi oggi ricostruire dopo una frattura, non solo materiale ma anche sociale e relazionale.
Il ciclo si concluderà il 7 aprile alle ore 21, alla Sala Bruno Casini (Made) di Scandiano, con il terzo appuntamento “Coltivare”, dedicato al ruolo delle pratiche quotidiane, della cultura e delle relazioni nella costruzione di una pace positiva e duratura.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di interrogarsi sul significato della pace oggi, non solo come assenza di guerra, ma come processo da costruire nel tempo attraverso il confronto, la consapevolezza e la partecipazione.
Gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.