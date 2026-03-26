L’assemblea soci del Lions Club Sassuolo, riunitasi il 17 marzo scorso, ha eletto il presidente e il consiglio direttivo per il prossimo anno sociale, che inizierà ad operare il 1 luglio 2026.
Il prossimo sarà un anno importante per il sodalizio sassolese che festeggerà i 70 anni di appartenenza al Lions Internaitonal, infatti il Club di Sassuolo festeggiò la sua Charter il 4 Maggio 1957 nei locali del Politeama conosciuto dai sassolesi come “al caldiròun”
All’unanimità i soci hanno eletto Loris Baraldi presidente.
Baraldi è al suo secondo mandato avendo ricoperto la medesima carica nel 2003.