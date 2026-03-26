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Dal tardo pomeriggio di ieri, le squadre dei Vigili del Fuoco di tutta la regione sono state impegnate in interventi causati dalle forti raffiche di vento che hanno colpito il territorio.

Le criticità maggiori si sono registrate nelle province di Ferrara, Modena, Parma e Reggio Emilia, dove il personale operativo ha lavorato per la messa in sicurezza di Alberi pericolanti e rami caduti sulla sede stradale; cartelloni pubblicitari divelti o instabili.

Complessivamente sono stati effettuati oltre 100 interventi. Non si segnalano al momento persone ferite. Le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza dei punti critici proseguono su tutto il territorio regionale.