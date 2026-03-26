Da questa notte nevica in tutto l’Appennino, sopra i 600 metri. Dalle 3.30 di questa mattina sono in azione sulle strade provinciali dei tratti appenninici gli spazzaneve della Città metropolitana per liberare le carreggiate dalla neve.
Queste le strade provinciali interessate:
- SP 8 “Castiglione – Baragazza – Campallorzo” zona San Giacomo Comune di Castiglione dei Pepoli
- SP 22 “Valle dell’Idice SS65” a Loiano
- SP 38 “Monzuno-Rioveggio” e SP 59 “Monzuno primo tronco” a Monzuno
- SP 57 “Madolma” tra Porretta e Lizzano
- SP 64 “Granaglione – SS64” ad Alto Reno Terme
- SP 71/1 “Cavone” a Lizzano
- SP 62 “Riola-Camugnano-Castiglione” e SP 72 “Campolo Serra dei Galli” a Camugnano
- SP 81 “Campeggio” a Monghidoro
Il monitoraggio delle strade è costante e i mezzi rimangono in allerta.