In vista della manifestazione “Skandiano”, in programma domenica 24 agosto al Parco Resistenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia ha autorizzato l’esecuzione di un trattamento straordinario adulticida contro le zanzare nell’area interessata.

L’intervento, volto a ridurre il rischio di trasmissione del virus West Nile in occasione di eventi serali all’aperto con ampia partecipazione di pubblico, riguarda in particolare le zone con siepi e arbusti, nel rispetto delle Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2025. Per questo motivo da sabato mattina a lunedì mattina non sarà possibile utilizzare i giochi presenti nel Parco, come precauzione. Nell’area sono già stati installati i cartelli informativi.

Ricordiamo che il Comune di Scandiano effettua periodicamente sulle aree pubbliche interventi larvicidi, per scongiurare la proliferazione delle comuni zanzare.

Si ricorda alla popolazione l’importanza di proteggersi dalle punture di zanzare, adottando le misure preventive consigliate dalla Regione Emilia-Romagna e consultando il materiale informativo disponibile sul sito regionale dedicato alla campagna “Prevenzione della malattia di West Nile 2025”.

Si suggerisce di consultare anche l’apposita sezione informativa del sito dell’Ausl di Reggio Emilia che riporta la campagna “Spuntiamola”, dove viene riportato anche il il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale a cui rivolgersi per ottenere informazioni corrette: 800 033 033