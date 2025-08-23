<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il Napoli di Antonio Conte inizia la Serie A 2025/26 nel migliore dei modi: vittoria netta e convincente sul Sassuolo, battuto 2-0 al “Mapei Stadium” grazie ai gol di Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Una prestazione solida, concreta e di personalità che conferma le ambizioni della squadra azzurra, mentre per i neroverdi resta la serata di festa per Domenico Berardi, celebrato per le sue 400 presenze con il club, ma anche l’amaro di una partenza complicata.

Berardi celebrato prima del fischio d’inizio

La serata si è aperta con un momento emozionante per i tifosi di casa: il presidente Carlo Rossi ha consegnato a Berardi una targa e una maglia speciale con il numero 400, simbolo di un legame che continuerà almeno fino al 2029, data del nuovo contratto firmato in settimana. Una cornice carica di emozione che, però, si è presto trasformata in delusione per il campo.

Napoli subito cinico

Dopo una prima fase di studio, il Napoli ha preso in mano la partita con il consueto palleggio orchestrato da Lobotka e le invenzioni di De Bruyne. La prima grande occasione è arrivata al 12’, con Rrahmani che da pochi passi ha calciato alto sugli sviluppi di un corner. Ma il gol non si è fatto attendere: al 17’ Politano, tra i migliori in campo e applaudito dal suo ex pubblico, ha pennellato un cross perfetto per McTominay, bravo ad anticipare tutti e a battere Turati di testa.

Il Sassuolo ha provato a reagire affidandosi alle iniziative di Laurienté e Berardi, ma senza trovare sbocchi contro la difesa azzurra guidata da Rrahmani.

De Bruyne inventa il raddoppio

Nella ripresa il copione non è cambiato. McTominay ha sfiorato il bis con una traversa colpita al 46’, preludio al raddoppio che è arrivato pochi minuti più tardi. Al 57’ De Bruyne ha calciato una punizione velenosa: un tiro-cross sul quale Turati è rimasto sorpreso, vedendo la palla infilarsi in rete per lo 0-2.

Il Sassuolo ha avuto la sua occasione più nitida al 53’ con Berardi, che ha cercato il gran destro a giro sfiorando il palo. Ma il finale si è complicato definitivamente per i neroverdi al 79’, quando Koné, già ammonito, è stato espulso per un intervento duro su Lucca, lasciando i suoi in dieci uomini.

Conte sorride, Grosso riflette

Nel finale, nonostante l’ingresso vivace del giovane Fadera che ha creato qualche apprensione alla retroguardia azzurra, il Napoli ha gestito senza affanni, mostrando solidità e maturità. Conte ha potuto dare spazio anche a Lang e Spinazzola, mentre Grosso ha cercato nuove soluzioni senza però trovare il guizzo giusto per riaprire la gara.

Per il Napoli, tre punti pesanti che lanciano un messaggio al campionato: con la leadership di De Bruyne, l’equilibrio di McTominay e le certezze di Lobotka, gli azzurri sembrano pronti a essere protagonisti assoluti. Per il Sassuolo, invece, una partenza in salita, ma con la consapevolezza di avere qualità e giovani su cui costruire la stagione.

Claudio Corrado