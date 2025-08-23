<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Settembre e inizio ottobre a Scandiano saranno all’insegna dei profumi e dei sapori grazie a “Sorsi d’Autunno”, la rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali, con degustazioni, musica e una chiusura in bellezza con la tradizionale Spergolonga, suggestiva camminata non competitiva tra le colline scandianesi, che quest’anno presenterà numerose novità.

Programma completo:

Mercoledì 3 settembre – Calici in Rocca (i bianchi)

Serata con le cantine Bertolani Alfredo, Fantesini, Cantina di Aljano, Casali Viticultori, Emilia Wine, Cantina Puianello, Azienda Agricola Reggiana e la cantina ospite ospite Francesca Mara .

– Serata con le cantine Bertolani Alfredo, Fantesini, Cantina di Aljano, Casali Viticultori, Emilia Wine, Cantina Puianello, Azienda Agricola Reggiana e la cantina ospite ospite . Mercoledì 10 settembre – Calici in Rocca (i rossi)

Nuovo incontro con le stesse cantine protagoniste e la partecipazione ancora di Francesca Mara.

In entrambe le serate, l’ONAV guiderà le degustazioni nella “torre mai costruita” della Rocca, mentre il Vallo della Rocca sarà il luogo dei foodtruck per tutti quelli che vorranno degustare cibi provenienti da tutto il mondo. Il biglietto, al costo di 12 €, include cinque degustazioni, un calice e una sacchetta portabicchiere. Le serate saranno accompagnate da street food, ristorazione in Piazza Boiardo (Antiche Mura e Volta Bistrot) e musica dal vivo: Acusting Plays il 3 settembre, Itaca Quintet il 10 settembre.

Venerdì 12 settembre – Vino e Vinili in Rocca

Torna la serata più amata dai giovani reggiani, all’insegna del buon vino con la musica in vinile: atmosfera calda e informale in una Rocca allestita per l’occasione.

– Torna la serata più amata dai giovani reggiani, all’insegna del buon vino con la musica in vinile: atmosfera calda e informale in una Rocca allestita per l’occasione. Mercoledì 17 settembre – Boccali in Rocca (le birre)

Serata birra artigianale in collaborazione con Braglia Beverage . Protagonisti i birrifici 5+, Birrificio del Ducato, Birrificio Granda, Lambrate, Opperbacco e Vetra. Biglietto sempre 12 €, incluso bicchiere, degustazioni e atmosfera con food truck, ristoranti in Piazza Boiardo e la musica della The Pelvis – Elvis Presley cover band .

– Serata birra artigianale in collaborazione con . Protagonisti i birrifici 5+, Birrificio del Ducato, Birrificio Granda, Lambrate, Opperbacco e Vetra. Biglietto sempre 12 €, incluso bicchiere, degustazioni e atmosfera con food truck, ristoranti in Piazza Boiardo e la musica della . Domenica 5 ottobre – Spergolonga

Gran finale con due itinerari panoramici tra le colline di Scandiano, tappa golosa con vini e prodotti tipici del territorio.